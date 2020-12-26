Bursa İl Emniyet Müdürü Aslan'ın vatandaşlarla kurduğu diyalog beğeni topladı

Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)BURSA İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan´ın sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptığı sokakların birinde balkondan kendilerini izleyen kişiyle kurduğu diyalog tebessüm ettirdi. Bir ihtiyaçları olup, olmadığını soran Aslan, `Canınızın sağlığı´ cevabını aldı.
Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, koronavirüs kısıtlamalarının denetimi için sokak sokak gezdi. Uygulama noktalarında görev alan polis memurlarıyla görüşüp moral veren Aslan, öte yandan sokaklarda vatandaşlarla `tebessüm ettiren´ diyaloglar kurdu. Aslan´ın balkondaki bir kişiyle, samimi selamlaşması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kendisini tanıtarak sözlerine başlayan Tacettin Aslan, balkonda bulunan kadına `Bir ihtiyacınız var mı?´ diye sordu. `Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun´ cevabını alan Aslan, "Sokakları geziyordum. Bir sıkıntı ya da problem varsa söyleyin. Kısıtlamada telaşa kapılacağımız bir şey yok. Fırınlarımız, marketlerimiz gün içerisinde açık" dedi. Vatandaştan, `Canınızın sağlığı´ cevabını alan Aslan, yürümeye devam etti. Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan´ın vatandaşla kurduğu diyalog, sosyal medyada paylaşılınca binlerce beğeni topladı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR
2020-12-26 09:45:33
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