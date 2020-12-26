(özel) Sevgilisi tarafından terkedilen genç kız, intihara kalkıştı İntihara kalkışan genç kız, ‘Sevgilim Can’ı bana gösterin dedi Önce intihar kalkıştı, sonra gülmeye başladı

Bursa’da sevgilisi tarafından terkedildiğini iddia ederek sinir krizi geçiren genç kız, tadilat için bir apartmana kurulan iskeleye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından ikna edilen genç kız, kendini görüntüleyen basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, sevgilim Can’ı bana gösterin’’ dedi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sevgilisi Can Y.’'nin kendisini terk ettiğini iddia eden E.G.(19) sinir krizi geçirdi. Bir apartmanın dış cephesinin tadilatı için kurulan iskeleye çıkan E.G., intihara kalkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, E.G’nin atlama riskine karşı hava yastığı açtı. Bu sırada E.G.’nin yanına çıkan polis ekipleri, E.G.’yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren müzakerenin ardından E.G., intihardan vazgeçirildi. Ekip aracına götürülen E.G., kendini görüntüleyen basın mensuplarına ‘’Neden çekiyorsunuz, sevgilim Can’ı gösterin bana’’ dedi ve gülmeye başladı. E.G., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.