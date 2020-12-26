Nilüfer Belediyesi pandemi döneminden başarıyla çıktı

Nilüfer Belediyesi’nde, Türk Loydu Vakfı tarafından gerçekleştirilen dış denetim süreci dört gün süren çalışmanın ardından tamamlandı. Denetim sonucunda, pandemi sürecine rağmen Nilüfer Belediyesi’nin yönetim sistemlerinde pozitif eğilimin olduğu ve uygulamaların 2020 yılında daha da ileriye taşındığı vurgulandı.

Türk Loydu Vakfı, Nilüfer Belediyesi’nde dört gün boyunca Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri, İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemleri standartlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimin açılış toplantısında konuşan Türk Loydu Vakfı Başdenetçisi Mümin Bakkal, koronavirüs pandemisinin kurumların plan ve çalışmalarını önemli ölçüde etkilediğini belirtti. Mümin Bakkal, Nilüfer Belediyesi’nin Stratejik Planı’nın geçen yıl çok etkileyici olduğunu da sözlerine ekledi.

Açılış toplantısının ardından başlayan dört günlük dış denetim sürecinde, Nilüfer Belediyesi’nin ilgili müdürlükleri ile müdürlüklerin saha uygulamaları incelendi. Denetimlerin büyük kısmı çevrimiçi olarak gerçekleştirilirken, bir kısmı da yüz yüze yapıldı.

Dört günün sonunda elde edilen bulgular, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ile birim müdürleri ve Türk Loydu Vakfı denetçilerinin katıldığı dış denetim kapanış toplantısında değerlendirildi.

“2020 yılında uygulamalar ileriye taşınmış”

Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri, İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemleri’ni referans aldıklarını belirten Türk Loydu Vakfı Başdenetçisi Mümin Bakkal, standart şartları sağlayan sürdürülebilir yönetim modeli ile ortaya konulan yönetim modelinin, saha uygulamalarına yansıması olmak üzere iki aşamalı değerlendirme yaptıklarını belirtti. Bakkal, 2019 yılı denetim sonucunda ortaya çıkan minör olumsuz bulguların giderilip giderilmediğinin de incelendiğini söyledi.

2020 yılındaki uygulamaların, bir önceki yıla göre daha ileri seviyeye taşındığını vurgulayan Mümin Bakkal şöyle konuştu: “Geçen yıl tespit edilen olumsuz bulguların, bu yıl giderildiği gördük. Bu yıl yaptığımız değerlendirmede de, bir yıl öncesine yönelik kıyaslama çalışmasıyla, yönetim sistemi uygulamaları açısından pozitif yönde eğilimin olduğu yönünde bir sonuç ortaya çıktı. 2020 yılındaki uygulamalar, 2019 yılındaki uygulamalardan daha ileri bir noktaya taşınmış. Kurumunuzda pozitif yönde bir eğilim var ve yönetim sistemleri uygulamalarında kendini geliştirdiğini gördük. Dolayısıyla bu yapmış olduğumuz değerlendirmenin neticesinde raporumuza, dört yönetim sistemiyle ilgili olumsuz yönde herhangi bir bulgu kaydetmedik.”

Bakkal, yönetim sistemlerinin daha ileri taşınması ve Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarına yön vermek adına, 20 adet gözlemi de paylaşacaklarını dile getirdi. Pandemi sürecinin kurumların faaliyetlerini etkilediğine dikkat çeken Mümin Bakkal, Nilüfer Belediyesi’nde pandemi sürecine rağmen pozitif yönde bir yönetim sistemi görmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Erdem: Değerlendirmeler bize ışık oluyor

Hayata geçirilen proje ve hizmetlerle Nilüfer’de farkındalığı ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, “Sizin verdiğiniz değerlendirmeler, bizim önümüzde ışık oluyor. Eksiklerimizi görmemizde, dıştan gelen bir gözle çalışmalarımıza bakmanız, çalışmalarımızı daha özel ve etkin kılıyor. Raporlarınızı dikkatlice okuyarak, değerlendireceğiz. Tavsiyelerinizi alıp, daha da geliştirmeye çalışacağız” diye konuştu.

Pandemi döneminin herkes için zorlu geçtiğini ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Pandemiyle olan riski nasıl ortadan kaldıracağımızı ve bununla yaşamayı öğrendik. Kadrolardaki eksikliklere rağmen çalıştık. Halk sağlığı adına farklı konuları da ele alan, alışık olmadığımız konularda da çalışmalar yaptık. Zor bir yıldı ancak bu yıldan da başarıyla çıktıysak, önümüzdeki yıl uygun şartlarda çok daha iyilerini yapmayı umuyoruz” dedi.

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