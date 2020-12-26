Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti

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Şenol POYRAZ/İZNİK(Bursa), (DHA)BURSA´da motosiklete otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Rıza Tansök (59) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tansök'ün yaklaşık 2 metre havaya fırladıktan sonra yere düştüğü kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında, İznik ilçesi İznik-Orhangazi yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Orhangazi´den İznik yönüne giden İbrahim Çakmak (60) yönetimindeki 19 FG 863 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Ali Rıza Tansök´ün (59) kullandığı 16 FCH 76 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 2 metre havaya fırlayıp, yere düşen Tansök, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldıktan sonra Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. İbrahim Çakmak ise, gözaltına alındı.

Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Tansök, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ

2020-12-26 11:04:55



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