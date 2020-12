Bursa’da sokak hayvanlarına 62 ton mama

Korona virüsle mücadele kapsamında işyerini kapatan esnaftan süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlara kadar toplumun tüm kesimlerine yönelik destek paketlerini devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarını da unutmuyor. Pandemi sürecinde bugün kadar kentin farklı noktalarına yerleştirilen mamamatiklere 62 ton mama konuldu.

Korona virüs salgının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak için bugüne kadar birçok tedbiri uygulamaya koyan Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını da göz ardı etmedi. Gündelik hayat şartlarının değişmesi ve gıda işletmelerindeki tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle yiyecek sıkıntısı çekmeye başlayan can dostları için kentin farklı noktalarına mamamatikler ve su üniteleri yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, düzenli olarak bu noktalara yem ve su takviyesi yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile sahipsiz sokak hayvanları da Büyükşehir’in şefkatli elinden yararlanırken, pandemi sürecinde can dostlarına 62 ton mama verildi.

Duyarlılık çağrısı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve gıda işletmelerindeki paket servis uygulamalarıyla birlikte sahipsiz sokak hayvanlarının da süreçten olumsuz etkilendiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak olarak sokak hayvanları için de özel ilgi gösterdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için farklı noktalara 50 adet mamatik yerleştirmiştik. Bunların takibatını yapmakla birlikte, ekstra tedbirleri de almaya gayret ediyoruz. Bursa’da yaşayan 3 milyon nüfus kadar sokaktaki canlıları da düşünmek zorundayız. Tüm vatandaşlarımızı bu süreçte sokak hayvanlarına destek olmaya davet ediyorum. Can dostlarımızın beslenmesi yönünde herkesin yapabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

