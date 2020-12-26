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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da yumurta fiyatları arttı

İHA

Bursa'da yumurta fiyatları arttı

Bursa'daki pazar ve marketlerin tezgahlarındaki yumurta fiyatları el yakıyor. Yakın zamana kadar 11 liradan satışa sunulan bir koli yumurtanın fiyatı 25 liraya kadar yükseldi. Esnaf fiyatların yakın zamanda kapanan tavuk çiftliklerinden kaynaklandığını söyledi.
Yumurta marketlerde boyutlarına göre kolisi 34 liraya kadar yükselirken, pazarda ise 25 liradan alıcı buluyor. Yumurta satıcıları fiyatlarının yükselmesinin sebebi yem fiyatlarındaki artıştan ve salgın döneminde bir çok tavuk çiftliğinin kapanmasına bağladı.
Fiyatların şuanda normal olduğunu söyleyen satıcılar, bundan yakın zamana kadar yumurtanın kolisinin 11 liradan satışa sunulduğunu da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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