Ak Parti Osmangazi Gençlik Kolları'na taze kan

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Ak Parti'nin kurulduğu günden bugüne Bursa’daki Ak Parti Gençlik Kolları teşkilatları arasında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Ak Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’nda Burak Çağatay Muti dönemi başladı.

Siyaset hayatına mahalle başkanı olarak başlayan ve 2 dönem İlçe Gençlik Kolları'nda 1 dönem de İl Gençlik Kolları'nda görev yapan Burak Çağatay Muti görevi törenle devraldı.

A takımını da tecrübeli isimlerden oluşturan Burak Çağatay Muti, görevi Eski Başkan Hakan Köprülüoğulları'ndan devralırken, Ak Parti bayrağını Osmangazi'de daha da yükseklere taşıyacaklarını söyledi.

Ak Parti Osmangazi Gençlik Kolları yönetimi şu isimlerden oluştu:

Burak Çağatay Muti

Abdullah Uğur

Hüseyin Gümüş

Gökhan Hancı

Ali Tülek

Abdurrahman Arslan

Aleyna Nur Kıyıcıoğlu

Ali Toparlak

Aykut Filiz

Buğra Undu

Burak Pakdemir

Dilek Tutak

Doğanay Gündoğan

Doğukan Yavuz

Filiz Çataloluk

Haluk Akman

Ilker Yilmaz

Mehmet Eren Sellüm

Melike Özpınar

Muhammet Yıldırgan

Musa can Özdeğer

Mustafa Kayar

Nurgül Yaşadır

Oğuzhan Çakır

Ömer Babi

Ridvan Güler

Salim Doğrul

Talip Ersoy Işıktan

Ufuk Okyay

Umutcan Göksu

Ersin Yıldız

Ahmet Gemici

Ufuk Han Akarsu

Hasan Naci Tarhan

Ilker Arı

Recep Dilmaç

Selman Alabalık

Ahmet Kılıç

Ahmet Haşmer

Atakan Arslan

Ahmet Arabacı

Bilal Lenger

Murat Bezzekçi

Tuba Özkan

Şakir Aydın

Merve Dağ

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