Uludağ yolundaki sokak hayvanlarına Osmangazi şefkati

Korona virüs salgını ve kış mevsimi dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına Osmangazi Belediyesi yetişiyor. Belediye ekipleri, şehir merkezinin yanı sıra Uludağ yolu üzerinde bulunan beslenme odaklarına sürekli mama takviyesi yaparak can dostların aç kalmamasını sağlıyor.

Osmangazi Belediyesi, kış mevsiminde özellikle Uludağ yolundaki sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarını bu yıl pandemi dolayısıyla hassasiyetle sürdürüyor. İşyerlerinin kapalı olması ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan can dostları, belediye ekiplerince besleniyor. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarındaki sokak hayvanları için her gün düzenli olarak belirli noktalara mama ve su bırakıyor. Beslenmenin yanı sıra ihtiyaç görülen hayvanlar, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürülerek bakım ve tedavileri yapılıyor. Avrupa’nın en büyük hayvan barınağında son bir haftada toplam 960 sokak hayvanı tedavi edilerek sağlığına kavuşurken, vatandaşlardan gelen 210 adet hasta ve yaralı hayvan talebine de cevap verildi.

Şehirdeki her canlıya değer verdiklerini vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu zor dönemde hiç kimsenin mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Pandemi ve zor kış şartlarında sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımızı arttırarak sürdürüyoruz. Can dostlarımızın aç kalmaması için ekiplerimiz, Osmangazi ilçemizi sürekli dolaşıyor. Mama ve suları düzenli olarak yenileniyor, tedaviye ihtiyacı olanlar ise merkezimize götürülüyor” dedi.

