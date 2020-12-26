Tofaş’ta 2 kişinin daha Covid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Tofaş’ta, 1’i oyuncu 1’i de teknik ekip çalışanlı olmak üzere toplam 2 kişinin daha Covid19 testi pozitif çıktı.

ING Basketbol Süper Ligi 14’üncü hafta maçları öncesinde Tofaş’a bir kötü haber daha geldi. Bursa temsilcisi yaptığı açıklamada, 1’i oyuncu, 1’i de teknik ekipten olmak üzere 2 kişinin daha Covid19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Tofaş Basketbol Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: “Tofaş Basketbol Takımımızın 20202021 ING Basketbol Süper Ligi 14. haftasında oynayacağı karşılaşma öncesinde; A Takım sporcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp personelimiz 25 Aralık 2020 tarihinde rutin Covid19 PCR tarama testinden geçmiştir. Sağlık partnerimiz Bursa Medicana Hastanesi tarafından gerçekleştirilen testler sonucunda 1 oyuncu ve 1 antrenörümüzde daha pozitif vaka tespit edilmiştir. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncu ve teknik ekip çalışanımızda izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış olup, konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.”

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