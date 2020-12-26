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TOFAŞ Basketbol ekibinde 2 koronavirüs vakası

DHA

TOFAŞ Basketbol ekibinde 2 koronavirüs vakası


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)TOFAŞ Basketbol Takımı'nda, 1 oyuncu ve 1 teknik ekip çalışanının Covid-19 PCR tarama testi pozitif sonuçlandı. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncu ve teknik ekip çalışanının tedavi sürecine başlandı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Tofaş Basketbol Takımımızın 2020-2021 ING Basketbol Süper Ligi 14. haftasında oynayacağı karşılaşma öncesinde; A Takım sporcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp personelimiz 25 Aralık 2020 tarihinde rutin Covid-19 PCR tarama testinden geçmiştir. Gerçekleştirilen testler sonucunda 1 oyuncu ve 1 antrenörümüzde daha pozitif vaka tespit edilmiştir. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncu ve teknik ekip çalışanımızda izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış olup, konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-12-26 14:25:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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