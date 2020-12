İnegöl Belediyesi’nden dijital atak

İnegöl Belediyesi, dijital belediyecilik atılımıyla hayata geçirdiği yenilikler sayesinde vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Belediyeye dair işlemlerden şehir hakkında bilgilere, ücretsiz wifi noktalarına, mobil uygulamalardan dijital kütüphaneye kadar pek çok hizmet 20 ayrı web sayfası ile İnegöl halkının hizmetine sunuldu.

Son dönemde dijital anlamda ciddi bir atılım başlatan İnegöl Belediyesi, yapılan yatırımların meyvesini topluyor. Bugün 42 kalem hizmet ile edevlet üzerinden en fazla hizmet sunan belediye unvanına sahip İnegöl Belediyesi, bunun yanı sıra 20 ayrı internet sayfası üzerinden de vatandaşlara farklı kolaylıklar, imkanlar sunmaya devam ediyor.

İnegöl Belediyesi’nin dijital hizmetleri ve imkanlarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Dijital belediyecilik anlamında attığımız adımların, son olarak kısa bir süre önce gerçekleşen 7256 Sayılı Kanun Gereği Belediyeye ait tüm borçlarınızı yapılandırılması işlemlerinde ne kadar doğru bir iş olduğunu bir kez daha görme fırsatımız oldu. Pek çok vatandaşımız belediyemize gelmeden, ebelediye üzerinden anında yapılandırmalarını yapıp borçlarını ödeme imkanı buldu. Özellikle pandemi sürecinde bu işlemlerin kolaylaştırılarak yapılması, hem vatandaşlarımız hem de halk sağlığı açısından önemli. Tabi bu sadece bir örnek, pek çok farklı konuda uzaktan işlem yapabilme yeteneğine sahibiz. Kontrollü sosyal hayat diyoruz Teknoloji dostu bir belediye olarak bu söylemlere karşı geliştirdiğimiz yenilikler olması, vatandaşlarımıza imkan sunmamız bizim için önemli. Dijital belediyecilik konusunda yeni adımlar atmaktan da çekinmeyip her geçen gün gelişimi sürdüreceğiz” dedi.

İnegöl Belediyesi’nin dijital hizmetlerinden de bahsederek bilgiler aktaran Başkan Taban, “En basit örneğinden başlamak gerekirse; vatandaşlarımız Canlı Yayın Şehir Kameralarımız ile şehrimizi 7/24 izleyebiliyorlar. Bunu şehir dışında İnegöl hasreti çeken hemşerilerimiz de kullanabilir, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bu günlerde şehri izlemek isteyen vatandaşlarımız da kullanabilir. Belki küçük, ama manevi anlamda önemli bir çalışma. Ayrıca şehrimizde Ücretsiz İnternet Noktalarımız var. Bu noktalarda gün içerisinde vatandaşlarımız kablosuz internetle sınırsız bilgiye ulaşabiliyor. Kendi internetinin olmadığı yerde, bu hizmetten faydalanarak işlerini görebiliyor. Yine insan sağlığı ve toplum sağlığı açısından bu dönemde faydası büyük olan ebelediye hizmetimiz önemsediğimiz dijital adımlardan biriydi. Vatandaşlarımız belediye hizmet binalarımıza gelmeden uzaktan da işlemlerini yapabiliyorlar. ebelediye.inegol.bel.tr adresinden İnegöl Belediyesi’nin hizmetlerine erişebiliyorlar. Oturdukları yerden vatandaşımıza işlemlerini yapabilme imkanı sunuyoruz. Şehrimiz ve kurumumuz hakkında pek çok faydalı bilgiye de internet sayfalarımız üzerinden erişilebiliyor. Örneğin olası bir afet sırasında mahallelerimizdeki toplanma alanlarının neresi olduğuna, İnegöl Belediyesi Kent Rehberi Haritasından ulaşabilirsiniz. kentrehberi.inegol.bel.tr adresinden bu bilgiye erişmek sadece birkaç dakika” açıklamalarında bulundu.

Cep telefonu uygulamaları

İnegöl Belediyesi’nin mobil uygulamalarının da hizmete girdiğini anımsatan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Mobil İnegöl Belediyesi iOs ve Android uygulamalarımız ile 7/24 her yerden belediye hizmetlerine kolay erişim sağlayabilirsiniz. Telefonlar artık günümüzde herkesin elinde olan iletişim araçları. Mobil uygulamalarımız da telefonlar sayesinde her vatandaşımızın elinin altında. Dijital Kütüphanemiz de dijitalkitap.inegol.bel.tr adresinde yayına başladı. Ayrıca http://www.inegol.bel.tr/projelerimiz/ adresimiz üzerinden vatandaşlarımız belediyemizin planlanan, devam eden ve tamamlanan tüm projelerini konumları ve açıklamalarıyla birlikte takip edebilirler. Bu ve buna benzer daha pek çok yeniliği ve dijital kolaylığı şehrimize, vatandaşlarımıza ve kurumumuza kazandırmak adına ekip arkadaşlarımızın çalışmaları da sürüyor. Amacımız vatandaşımızın işini kolaylaştırıp bilgiye en kısa sürede, pek çok kaynaktan erişebilmesini sağlamak.”

1 yılda 2 milyon 126 bin 945 sayfa görüntülenmesi

“Belediyemizin 20 ayrı web sayfası mevcut. Bu sayfalardan farklı bilgilere erişim sağlanabiliyor. İnegol.bel.tr adresimiz ana web sayfamız. Kısa süre önce güncellenerek günün şartlarına uygun şekilde oluşturulmuş bir sitemiz var. Bunun yanı sıra; eczane.inegol.bel.tr, kentrehberi. inegol.bel.tr, webgis. inegol.bel.tr/imardurumu, ebelediye. inegol.bel.tr, edevlet, dijitalkitap. inegol.bel.tr, kurs. inegol.bel.tr, inegol.bel.tr/guncel/sehirkameralari/, inegolunfikri.com, inegolkultursanat.org, inegolfestivali.org, inegolderamazan.com, inegolkentkonseyi.org.tr, inegolkentmüzesi.gov.tr, umuteli.org.tr, inegolmobilyamuzesi.gov.tr, inegolcmk.org.tr, inesmek.org, inegolsokakcanlari.com sayfalarımızın her biri farklı bir bilgi paylaşımı amacıyla hizmet vermeye devam ediyor. 20 sayfamız 2020 yılında toplam 2 milyon 126 bin 945 sayfa görüntülenme sayısına ulaştı. Bu rakamlar işlemlerini internet üzerinden gerçekleştiren vatandaşlarımızın sayısı arttıkça, hızla artmaya devam ediyor.”

