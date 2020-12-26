Karacabey Belediyespor - Karabükspor: 3-1

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xx), Muhammed Sait Emre Alagöz (xx), Ahmet Ulu (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xx) - Ömer Faruk (xxx), Sefa (xx) (Dk 46 Ömer Çetinbaş xx), Sergen (xx), İlyas (xx), Abdullah (xx) (Dk 71 Taşkın x), Alper (xx), Onur (xx) (Dk 82 Temel ?), Rasimcan (xx), Berk Ali (xx) (Dk 86 Mehmet Alp ?), Sadık Arda (xx) (Dk 85 Gökhan Erdöl ?)

KARABÜKSPOR: Olcay (x) Arda (x), Sezer (xx), Melih (x) (Dk 71 Berk x), Doğukan (x) (Dk 79 Muhammed x), Ömer Faruk Yaylacı (x) (Dk 63 Emre x), Ömer Faruk Yılmaz (xx), Cihan (x) (Dk 63 Toykan x), Uğurcan (x), Ömer Çelik (x) (Dk 61 Furkan x), Tuğrul (x)

GOLLER: Dk.20-Dk.81 Sadık Arda, Dk.56 Ömer Çetinbaş (Karacabey Belediyespor) Dk. 85 Uğurcan (Karabükspor)

SARI KARTLAR: Onur (Karacabey Belediyespor) Ömer Çelik, Toykan (Karabükspor)

KIRMIZI KART: Dk.87 Sezer (Karabükspor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Karabükspor´u 3-1 mağlup etti.

5´inci dakikada Berk´in vuruşunda kaleci Olcay uzanarak topu ceza sahasına çeldi.

20´nci dakikada İlyas´ın pasıyla topla buluşan Sadık Arda, kaleci Olcay´ın üzerinden aşırarak topu filelerle buluşturdu: 1-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

56´ncı dakikada Berk´in pasıyla ceza sahasında hareketlenen Ömer Çetinbaş topu ağlara gönderdi: 2-0.

81´inci dakikada Onur´un kafa pasında topu alan Ömer, Sadık Arda´yı gördü. Sadık Arda bekletmeden yaptığı vuruşla farkı açtı: 3-0.

85´inci dakikada topla buluşan Uğurcan yaptığı vuruşla farkı ikiye indirdi: 3-1.

87´nci dakikada Karabükspor´dan Sezer, rakibine yaptığı sportmenlik dışı hareket nedeniyle direkt olarak kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmayanınca Karacabey Belediyespor, Karabükspor´u 3-1 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2020-12-26 16:08:19



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