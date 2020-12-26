Uyuşturucu tacirine suçüstü yapan ekiplerden, Bakan Soylu'ya 'OH OHH'lu destek (2)

TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltın alınan M.T.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-12-26 17:31:06
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