Ehliyetsiz sürücünün otomobili bağlandı, ortada kalan sürücüyü polis ekipleri evine bıraktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ehliyetsiz sürücünün otomobili bağlandı, ortada kalan sürücüyü polis ekipleri evine bıraktı

İHA

Ehliyetsiz sürücünün otomobili bağlandı, ortada kalan sürücüyü polis ekipleri evine bıraktı

Bursa'da ehliyetsiz direksiyon başına geçen sürücü, denetlemedeki polis ekiplerine takıldı. Muayenesi de bitik olan otomobil trafikten men edilirken, yolda kalan sürücü ise polis ekipleri tarafından evine bırakıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda uygulama yapan trafik ekipleri, tüm araçları tek tek kontrol etti. Uygulamada durdurulan 53 EA 208 plakalı otomobil sürücüsü Vahid H.'den izin belgesini istedi. Şahıs hastaneden geldiğini ve belgesinin olmadığını ifade etti. Bunun üzerine ekipler sürücüden ehliyetini istedi ancak ehliyetinin olmadığı da ortaya çıktı. Yapılan sorgulamada araç muayenesinin de geçtiği belirlenmesi üzerine otomobil ekipler tarafından bağlandı. Sürücü Vahit H.'ye ehliyetsiz araba kullanmaktan dolayı 2 bin 500 lira ceza kesilirken, otomobili çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Otomobili otoparka çekilen yaşlı adam trafik ekipleri tarafından polis arabasıyla evine kadar götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay'dan bankaları üzen karar Borç kalan mirasçılara müjde Bankalar artık o kimselerin borcunu isteyemeyecek Yargıtay’dan bankaya: Yanlış kapıyı çalmışsınız
YEREL HABERLER Yargıtay'dan bankaları üzen karar Borç kalan ...
(Özel) Kuraklığın gözyaşları İznik gölünde önlenemeyen çekilme Göl çevresindeki esnaf çaresiz gölün günden güne çekilmesini yaşlı gözlerle izliyor
YEREL HABERLER (Özel) Kuraklığın gözyaşları İznik gölünde ...
(Özel) Karısı tarafından oklava ile darp edildi, kolu ısırıldı, kısıtlamada sokağa atıldı Bu sefer erkek değil, kadın şiddeti Kıskançlık krizi geçiren kadın, kocasını önce darp etti sonra sokağa attı Öfkeli kadın, polis ve sağlık ekiplerine direndi, kapıyı yüzlerine vurdu
YEREL HABERLER (Özel) Karısı tarafından oklava ile darp edildi, kolu ...
Korona olmadan önleminizi alın Renk, ses ve ışıkla bağışıklık sisteminizi güçlendirin
YEREL HABERLER Korona olmadan önleminizi alın Renk, ses ve ışıkla ...
Tarla fareleri yine iş başında
YEREL HABERLER Tarla fareleri yine iş başında
Bursa’da kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa’da kaza: 1 yaralı
Uyuşturucu tacirine suçüstü yapan ekiplerden, Bakan Soylu'ya 'OH OHH'lu destek (2)
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirine suçüstü yapan ekiplerden, Bakan ...
Karacabey Belediyespor - Karabükspor: 3-1
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Karabükspor: 3-1
Uyuşturucu tacirine suçüstü yapan ekiplerden, Bakan Soylu'ya 'OH OHH'lu destek
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirine suçüstü yapan ekiplerden, Bakan ...
İnegöl Belediyesi’nden dijital atak
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi’nden dijital atak
Bursa'da kahvehanede alkol alıp, kumar oynayan 9 kişiye ceza
YEREL HABERLER Bursa'da kahvehanede alkol alıp, kumar oynayan 9 ...
Bursaspor, Eskişehirspor maçı öncesi barbekü partisi verdi
YEREL HABERLER Bursaspor, Eskişehirspor maçı öncesi barbekü partisi ...
TOFAŞ Basketbol ekibinde 2 koronavirüs vakası
YEREL HABERLER TOFAŞ Basketbol ekibinde 2 koronavirüs vakası
Tofaş’ta 2 kişinin daha Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Tofaş’ta 2 kişinin daha Covid-19 testi pozitif çıktı
Bu nasıl kıraathane... Kumar oynatılıp alkol tüketilen kıraathaneye şok baskın Polis kısıtlamaya rağmen gizli kumar oynanıp alkol tüketilen kıraathaneyi böyle bastı
YEREL HABERLER Bu nasıl kıraathane... Kumar oynatılıp alkol ...
Uludağ yolundaki sokak hayvanlarına Osmangazi şefkati
YEREL HABERLER Uludağ yolundaki sokak hayvanlarına Osmangazi şefkati
Kahvaltıya çağırmaya geldiler, ölü buldular
YEREL HABERLER Kahvaltıya çağırmaya geldiler, ölü buldular
Ak Parti Osmangazi Gençlik Kolları'na taze kan
YEREL HABERLER Ak Parti Osmangazi Gençlik Kolları'na taze kan
Yıldırım’ın ‘Uyumayan kütüphanesi’ne tam not
YEREL HABERLER Yıldırım’ın ‘Uyumayan kütüphanesi’ne tam not
Gıda ve ilaç sanayinin gözde bitkisi Mustafakemalpaşa'da yetiştirilecek Mustafakemalpaşa'da yeşeren fidanlar çiftçilere umut oldu
YEREL HABERLER Gıda ve ilaç sanayinin gözde bitkisi ...
Bursa polisi kısıtlamaya uymayanları böyle kovaladı, sonunda yakaladı Kısıtlamayı delip ateş yakan şüpheliler gözaltında Sokağa çıkma yasağında polisten böyle kaçtılar
YEREL HABERLER Bursa polisi kısıtlamaya uymayanları böyle kovaladı, ...
Bursaspor Başkanı Erkan Kamat takımı yakından takip ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor Başkanı Erkan Kamat takımı yakından takip ...
Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü gezen sürücü ve eşine 5 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü gezen sürücü ve ...
BUÜ’de vegan ürün tesisi görüşmeleri başladı
YEREL HABERLER BUÜ’de vegan ürün tesisi görüşmeleri başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X