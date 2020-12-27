Ev hanımı, mühendis, öğrenci artık hepsi 'girişimci'

Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi (OKİM) ile son 4 yılda yaklaşık 3 bin 200 kişiyi işe yerleştiren Osmangazi Belediyesi, düzenlediği girişimcilik eğitim programı ile ev hanımı, öğrenci, emekli, mühendis, yazılımcı farklı kesimlerden birçok kişinin hayallerini gerçekleştirmesini sağladı.

Henüz üniversite öğrencisi iken ‘Girişim 2020’ sayesinde teknoloji şirketlerini kurarak kişiye özel dron üreten gençler, 20 yıl özel sektörde çalışırken eğitime katılarak kendi eticaret sitesini kurarak Türkiye’ye ürün satan bir kadın, üniversiteden mezun olur olmaz özel yazılım uygulaması ile kendi işini patronu olan genç bir kadın, uzun yıllardır yazılım sektöründe faaliyet göstermelerine rağmen girişimcilik eğitimi sonrası dünyaya açılmaya başlayan mühendisler, evde diktiği kişiye özel bebek kıyafetleri ile farklı ülkelerden sipariş almaya başlayan ev hanımı ve daha nicelerin ortak noktası ‘Girişim 2020’ programı oldu.

Osmangazi Belediyesi’nin, istihdama katkı sağlamak amacıyla kurduğu Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi (OKİM), iş arayanları iş sahibi yapmaya devam ediyor. İşveren ve iş arayanlar arasında köprü görevi gören OKİM, son 4 yılda iş arayan yaklaşık 3 bin 200 vatandaşı iş sahibi yaptı.

Bu konuda çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Bursa'daki bir üniversiteyle örnek bir projeye daha imza attı. İnovatif iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcileri desteklemek için ‘Girişim 2020’ programı ile katılımcılara uygulamalı girişimcilik eğitimi ve geliştirici eğitim modülleri, akademik ve sektörel mentorluklar, iş fikrini yatırımcıya sunma imkanı, finans yönetimi, pazarlama, marka, patent, lisans sözleşmeleri ile firmasını kuranlar için aylık takip mentorlukları eğitimi verildi.

Girişimcilik hayalinin bu kadar kısa sürede gerçekleşeceğini düşünmediğini belirten İlayda Apay, aldığı eğitimle sağlık alanında faaliyet göstermeye başladığını söyledi.

ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Yasin Çelik ise 4 arkadaşı ile birlikte henüz öğrencilik döneminde girişimci oldu. Sivil havacılık alanında çalışacak şirketlerini kuran gençler, kişiye ve sorunlara özel "Camgöz MF1" isimli, yazılım, donanım ve tasarımı yerli imkanlarla yapılan prototip dronun üretimini yaptılar.

20 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra aldığı özel eğitimle hayallerinin peşinde koşmaya Dilek Tekin, şimdi kendi özel eticaret şirketi üzerinden Türkiye’ye satış yapıyor.

Yazılım alanında faaliyet gösteren mühendisler Safa Orakçı ve İbrahim Küçükhalıcı da girişim eğitim programı sayesinde kendi özel yazılım uygulamaları ile önce Türkiye’ye ardından dünyaya açılmak için ilk adımları attıklarını söyledi.

Girişim programının kısa sürede meyvelerinin vermesinin mutluğunu yaşadıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, programın fırsat sunulduğunda insanların içindeki girişimcilik ruhunu nasıl ortaya çıkardığının en güzel örneği olduğunu kaydetti. İstihdam ve girişimcilikle ilgili çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Dündar, Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi (OKİM) ile son 4 yılda yaklaşık 3 bin 200 kişiyi işe yerleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

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