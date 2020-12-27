Çalıntı motosikletle ekmek almaya giden sürücüye gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da sokağa çıkma kısıtlamasında çalıntı motosikletle ekmek almaya giden Zekeriya R. (40), gözaltına alındı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan da 2 bin 473 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Ekipler, İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi´ndeki uygulama noktasında plakasız motosikleti durdurdu. Kimliği Zekeriya R. olduğu tespit edilen sürücü, polis ekiplerine ekmek almak için dışarı çıktığını söyledi. Polis ekiplerince motosiklette yapılan kontrolde çalıntı olduğu tespit edildi. Ekipler ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücüye, 2 bin 473 TL ceza uyguladı. Zekeriya R. polis ekiplerince gözaltına alınırken, çalıntı motosiklet çekici ile otoparka çekildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-27 14:43:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.