Bursa'da polisi gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı Sokak kısıtlamasını ihlal eden çocuklar polisi görünce arkalarına bile bakmadan kaçtılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da sokak kısıtlamasına uymayan çocuklar, polis ekiplerini görünce çil yavrusu gibi dağıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'ndeki yoğun ihlal ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler Yavuzselim Mahallesini baştan başa gezerek anons yaptı. Diğer yandan, çakar ve sirenleri açık olarak gezen polis ekiplerini gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı.

Polis ekipleri ise ara sokaklarda devriye atarak vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması konusunda uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.