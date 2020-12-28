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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ruh sağlığınızı ihmal etmeyin 15 maddede ruh sağlığınızı koruyun

İHA

Ruh sağlığınızı ihmal etmeyin 15 maddede ruh sağlığınızı koruyun

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Psikolog İrem Akar, Covid19 pandemisinin insan psikoloji üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiyle mücadele edebilmek için yapılması gerekenlerle ilgili önerilerde bulundu.
Salgının ortaya çıkardığı olumsuz psikolojik etkinin önlenmesi ve azaltılması için alınacak tedbirlerin çok önemli olduğunu kaydeden Psikolog İrem Akar; beden ve ruh sağlığının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini, bu dönemde yeme ve uyku alışkanlıklarında değişikliklerin olabileceğini ifade etti. Akar, bu duruma ek olarak, bireylerde konsantrasyon güçlüğü, yakınlarının ve öz sağlığı hakkında endişe, korku, depresyon, kaygı gibi ruh sağlığı sorunlarında da artış görülebilmesinin muhtemel olduğunu belirtti.
Bireylerin ruh sağlığının korunması için pandemi döneminde de araştırma çalışmaları yapıldığını vurgulayan Psikolog Akar, edinilen araştırma sonuçlarına göre sadece psikiyatrik bozukluğu olan kişilerin değil daha önce hiç bu tür şikâyetleri olmayan kişilerin de kaygı bozukluğu, korku, stres ve panik duygularını yaşayabileceğine dikkat çekti.
Akar; salgın sürecinde ruh sağlığımızı korumak için yapılası gerekenleri 15 maddede şu şekilde sıraladı:
"İçinde bulunduğumuz olağanüstü durumdan hareketle yaşanılan duyguların normal olduğunu kabul etmeliyiz.
Sadece güvenilir kaynaklardan (Sağlık Bakanlığı ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü gibi) aldığımız bilgileri doğru kabul etmeliyiz.
Değişen hayat rutinlerimiz sebebiyle kaygı duyulması normaldir ve fakat bu durumun geçici bir süreç olduğu bilmeliyiz.
Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeliyiz.
Ev içerisinde kaliteli zaman geçirmenizi sağlayacak etkinlikler belirmeniz faydalı olacaktır. (Örneğin çiçek bakımı, örgü, takı tasarımı, ufak tamiratlar, yemek yapmak, kitap okumak, müzik dinlemek, basit fiziksel egzersizler, kişisel eğitimler ve benzeri)
Ev içerisinde yapmayı düşünüp ertelediğiniz düzenlemelere zaman ayırabilirsiniz. (Örneğin dolapların/kitaplığın düzenlenmesi, eşyaların yerinin değiştirilmesi ve benzeri)
Yakınlarınız ve sevdiklerinizle sık sık telefondan ve görüntülü sohbet aracılığı ile görüşebilirsiniz.
Güvendiğiniz insanlarla duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşmanız ve sohbetlerinizde yalnızca salgından değil hayat dair başka konular hakkında da konuşabilirsiniz.
Sevdiklerimizle birlikte gülmeyi, şakalaşmayı ihmal etmemeliyiz, bedenimizi virüsten koruduğumuz gibi zihnimizi de bilgi kirliliğinden korumalıyız.
Kendinizi, ailenizi ve toplumu korumak adına alınan önlemlere uyduğunuz için kendinizi takdir edin.
Geçmiş dönemlerde başınıza gelen zorluklarda nasıl baş ettiğinizi hatırlamanız ve bu durumla da başa çıkabileceğiniz konusunda kendinize güvenmelisiniz.
Gözlerinizi kapatmak ve yalnızca nefes alış verişinize odaklanarak zihninizi sakinleştirmeniz ve bedeninizi gevşetmeniz stresinizi azaltmanıza yardımcı olacaktır.
İnançlarınız doğrultusunda size iyi geleceğini düşündüğünüz ritüelleri yerine getirin.
Bağışıklık sisteminizi ve ruh sağlığınızı korumak için sağlıklı ve düzenli beslenin.
Vücudunuzun ihtiyacı doğrultusunda su içmeyi ihmal etmeyin, İyi uyuyun, sigara ve alkolden uzak durun"
Uzman desteği alın
Öneriler uygulanmasına rağmen kişinin kendini ruhsal olarak iyi hissetmemesi durumunda uzman desteği alabileceğini ifade eden Akar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;
“İştah ve uyku rutininiz belirgin bir şekilde bozulduysa ve içinde bulunduğunuz durumdan kurtulmak için zararlı alışkanlıklar edinmeye ya da bu alışkanlıkları artırmaya başladıysanız Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Covid19 Kriz Koordinasyon Merkezi’nin numarası olan 0224 295 6400’ı tuşlayarak, Psikososyal Destek Birimi uzmanları ile görüşebilirsiniz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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