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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan kamyondaki Erdi Yılmaz (30) hayatını kaybetti, sürücü Vedat Sönmez (34) yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden Vedat Sönmez yönetimindeki 34 JF 35 44 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden Ayhan Köse (33) yönetimindeki 11 AAL 779 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonda sıkışan Erdi Yılmaz öldü, sürücü Sönmez ise yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Vedat Sönmez, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdi Yılmaz'ın cansız bedeni de morga kondu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-28 11:36:45



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