Tan Okulları kurucusu Ergin Kayan hayatını kaybetti

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Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından Tan Okulları'nın kurucusu Ergin Kayan 75 yaşında hayatını kaybetti.

55 yıllık iş hayatında sadece eğitimle ilgilenen Ergin Kayan bugüne kadar 100 bin öğrencinin hayatına dokundu. Tan markasının okullaşmasında etkin görev alan Ergin Kayan Ovaakça'dan Balat'a giden okul serüveninde önemli rol oynadı.

2015 yılında dershanelerin kapanmasıyla açılan Özlüce Tan Okulları'nın maddi manevi destekçilerinden olan Ergin Kayan 250 paydaşın yer aldığı büyük bir ailenin kurucusuydu.

Erkayan İnşaat ve Erkayan Yemek Sanayi Şirketi'nin de kurucusu olan Ergin Kayan, 14.00'te Gemlik Fevziye Köyü'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verilecek

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