Polis otosunun kadına çarptığı kaza kamerada

Derya EVRENMehmet İNAN/ BURSA (DHA)BURSA´da seyir halindeki polis otosu, minibüsün arkasından aniden yola çıkan kadına çarptı. Kadının hafif yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi´nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Filiz (66), Ahmet Demir´in kullandığı 34 CSY 458 plakalı minibüsün dönüş yaptığı sırada arkasından yola çıktı. Bu sırada caddede seyir halinde olan polis otosunun kimliği bilinmeyen sürücüsü, minibüsün arkasından yola çıkan Havva Filiz´e çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün ani freni ve manevrası sonrası polis otosu Filiz´e çarptıktan sonra yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada, kadın hafif yaralandı. Havva Filiz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Filiz´in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün manevra yaptığı, Havva Filiz´in aniden yola çıktığı, polis otosunun yolun ortasındaki kadına çarpmamak için sola yöneldiği ve kadına çarptığı anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2020-12-28 13:38:36
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