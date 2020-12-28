Karacabey’de 3 muhtarlık, kompleks çatısı altında buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey’de 3 muhtarlık, kompleks çatısı altında buluştu

İHA

Karacabey’de 3 muhtarlık, kompleks çatısı altında buluştu

Karacabey Belediye Başkanı Ali özkan, Karacaahmet Mahallesi’nde yapılan ve 3 ayrı muhtarlığı bir araya getiren kompleksi ziyaret etti.
Başkan Ali Özkan, pandemi sebebiyle açılışı yapılamayan muhtarlık ofislerini ziyaret etti. Özkan, mahalle muhtarları Hüseyin Esemen, Celal Erim ve Vedat Duymaz ile bir araya geldi. Karacaahmet Muhtarı Hüseyin Esemen, “Öncelikle mahallemize böyle bir muhtarlık ofisi kazandırıldığı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Değişen ve güzelleşen Karacabey’imizde, daha önce muhtarlıklarımız küçük ofis şeklinde ve prefabrikti. Başkanımızdan rica ettik. Yenice Mahallesi, Mecidiye Mahallesi ve Karacaahmet Mahallesi olarak yan yana, modern ve elektronik destekli muhtarlığa kavuştuk. Emeği geçenlere başta başkanımız olmak üzere çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” dedi.
Yenice Mahalle Muhtarı Vedat Duymaz da yaptığı açıklamada “Gerçekten bütün vatandaşlarımız da bizler de çok memnunuz. Muhtarlıklarımız gayet güzel. Başkanımıza hizmetleri için teşekkür ederiz. Karacabey’e güzel, örnek bir muhtarlık kazandırıldı. İnşallah diğer mahallelere de nasip olur. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
Mecidiye Mahalle Muhtarı Celal Erim ise “Mahallemize kazandırdığınız böyle güzel bir yer için çok teşekkür ederiz, sağ olun var olun” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada ‘Yenice, Mecidiye ve Karacaahmet Mahallesi muhtarlık hizmet binalarını ziyaret ederek, değerli muhtarlarımızla bir araya geldik. Yeni muhtarlık ofislerinin güzel bir şekilde dizayn edilmesi yönünde, muhtarlarımızın bizlerden talebi olmuştu. Bunu gerçekten üçü bir yerde şeklinde ifade edilebilecek bir anlayışla, modern bir görünüme yakışır şekilde mahallelerimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muhtarlarımız çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Sürekli vatandaşlarla beraberler. 7/24 tâbiri caizse hizmet veriyorlar. Karacabey Belediyesi olarak bizler de muhtarlarımızın işlerini kolaylaştırmak adına imkânlarımız çerçevesinde üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Başka mahallelerimizde de mülkünü satın alarak uygun binaları muhtarlarımıza tahsis etmiştik. İnşallah önümüzdeki günlerde ihtiyacı olan diğer muhtar arkadaşlarımıza da aynı şartlarda yardımcı olmak istiyoruz. Muhtarlarımıza başarılar temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi pandemi dolayısıyla açılış törenleri yapılamıyor. Karacabey Belediyesi olarak, karınca kararınca gerçekleştirdiğimiz birçok hizmetimiz var. Biz de burada açılış yerine, yerinde ziyaretle bunu halkımıza anlatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tomislav Zubcic: Takımın büyük potansiyeli var
YEREL HABERLER Tomislav Zubcic: Takımın büyük potansiyeli var
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kontrolden çıkan otomobil ile kamyonet kafa ...
Bursa'daki feci kaza güvenlik kamerasında Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada uçtu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'daki feci kaza güvenlik kamerasında Otomobile ...
Radyoloji uzmanı doktor korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Radyoloji uzmanı doktor korona virüsten hayatını ...
Bursa'da anonsa giden polis ekipleri kaza yaptı
YEREL HABERLER Bursa'da anonsa giden polis ekipleri kaza yaptı
Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun projesi belirleniyor
YEREL HABERLER Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun projesi belirleniyor
Tan Okulları kurucusu Ergin Kayan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tan Okulları kurucusu Ergin Kayan hayatını kaybetti
Bursa itfaiyesinden büyük başarı
YEREL HABERLER Bursa itfaiyesinden büyük başarı
Uludağ'a yılbaşı öncesi beklenen kar düştü Uzun süredir beklenen kar yağışı pandemiye rağmen işletmecileri sevindirdi
YEREL HABERLER Uludağ'a yılbaşı öncesi beklenen kar düştü Uzun ...
Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi (2)
YEREL HABERLER Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin ...
Gemlik’te hizmetler sürüyor, yeni spor tesisi geliyor
YEREL HABERLER Gemlik’te hizmetler sürüyor, yeni spor tesisi geliyor
Kamyon, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Nilüfer’de radyo tiyatrosu tadında buluşmalar
YEREL HABERLER Nilüfer’de radyo tiyatrosu tadında buluşmalar
Yılbaşı öncesinde Uludağ'da tipi etkili oldu
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesinde Uludağ'da tipi etkili oldu
Kumar masasında yakalanınca çay içiyormuş numarası yaptı Polisi görünce kumar masasından böyle kalktı
YEREL HABERLER Kumar masasında yakalanınca çay içiyormuş numarası ...
Bursa ve Ankara'da suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa ve Ankara'da suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
Koronalılarda değişen beslenme alışkanlıklarına dikkat
YEREL HABERLER Koronalılarda değişen beslenme alışkanlıklarına ...
Kuraklığın baş gösterdiği göl motokrosçuların parkuru oldu
YEREL HABERLER Kuraklığın baş gösterdiği göl motokrosçuların parkuru ...
Borçların yapılandırılmasında son gün 31 Aralık
YEREL HABERLER Borçların yapılandırılmasında son gün 31 Aralık
Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi
YEREL HABERLER Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin ...
Bursa merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda ...
Yılbaşına güzellik sırası Yılbaşı öncesi kadın kuaförlerine büyük talep
YEREL HABERLER Yılbaşına güzellik sırası Yılbaşı öncesi kadın ...
Kısıtlamada kumar oynarken yakalandı, çayını karıştırmaya devam etti
YEREL HABERLER Kısıtlamada kumar oynarken yakalandı, çayını ...
Ruh sağlığınızı ihmal etmeyin 15 maddede ruh sağlığınızı koruyun
YEREL HABERLER Ruh sağlığınızı ihmal etmeyin 15 maddede ruh ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X