Bursa'da radyoloji uzmanı doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) BURSA Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı doktor Yavuz Durmuş(52), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Durmuş hastanede 35 gündür tedavi görüyordu.

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve tedavisine başlanan Radyoloji Uzmanı doktor Yavuz Durmuş, hayatını kaybetti. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir yaptığı açıklamada, "Gece gündüz fedakarca çalışan, meslek etiğini her şeyin önünde tutan, Covid mücadelesinde en önde savaşırken hastalığa yakalanan değerli meslektaşımız Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş´u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. 1995 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi´nden mezun olan hocamız aynı fakülteden 2010 yılında uzmanlığını aldı. 2011 yılında kurumumuzda görevine başladı ve sayısız vakaya dokundu. Bursa´da sunduğu hizmetlerden ötürü yılın doktoru ödülüne layık görüldü. Çok kıymetli bir meslektaşımızı kaybettik. Tedavisi süresince üstün bir gayret gösteren, gece gündüz yanında olan hekim arkadaşlarımıza ve çalışanlarımıza 'teşekkür' az kalır. Merhum hocamıza Allah´tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da, merhum doktora Allah'tan rahmet, yakınları ve tüm sağlık camiasına ise başsağlığı diledi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2020-12-28 14:30:52



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