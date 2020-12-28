BUÜ ile Eğitim Bir-Sen arasında ‘lisansüstü’ iş birliği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Eğitim BirSen Bursa Şubesi ile lisansüstü eğitim programında iş birliği protokolü imzaladı. İş birliği ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde açık olan tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt olmaya hak kazanan sendika üyeleri katkı payını indirimli ödeyecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi, lisansüstü ve doktora öğrenci sayısının arttırılmasına yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni bir işbirliğine giden BUÜ Yönetimi, Eğitim BirSen Bursa Şubesi ile protokol imzaladı. Protokol ile Eğitim Bilimleri Enstitisü’nde açık olan tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran ve kayıt olmaya hak kazanan sendika üyesi ücret indiriminden faydalanacak.

Gerçekleştirilen imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin üç temel fonksiyonu bulunduğuna işaret etti. Ürettiklerini toplum ile paylaşma sorumluluğunun da bu üç temel kural arasında bulunduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Eğitimöğretim faaliyetleri ile yetiştirmiş olduğu insan gücünü topluma sunmak, başlı başına bir topluma hizmet faaliyetidir. Gerek üniversitesanayi işbirliğinin geliştirilmesi gerekse de kentin dinamikleri ile işbirlikleri sadedinde elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Sivil toplum örgütleri ile ilişkiler de görev alanımız içerisine giriyor. Dolayısıyla Eğitim BirSen ile yapmış olduğumuz bu protokol, gelecekte sendika üyesi personelimizin ve diğer sendika üyelerinin eğitim yönetimi konusunda görev almaları yönünde önemli bir katkı sağlayacaktır. İş birliklerinden dolayı sendika yöneticilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Protokolü imzalayan Eğitim BirSen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar ise öğrenmenin yaşının olmadığını vurguladı. Lisans eğitiminin ardından yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen binlerce üyelerinin bulunduğunun altını çizen Şube Başkanı Ramazan Acar; “Geçmiş dönemde bazı özel üniversitelerle benzer işbirliklerine gitmiştik. Bursa Uludağ Üniversitesi ile de eğitim yönetimi konusunda ortak bir proje yürütmüştük. Yaklaşık 35 bin sendika üyemiz için böylesi protokollere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. 2020 yılını bitirmeden bu isteğimizi gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Protokol sayesinde sendika üyelerimiz bahar yarıyılında bu avantajlardan faydalanabilecek. Üyelerimizden yüksek lisans ve doktora yapma konusunda talebin olduğunu biliyoruz. İnşallah güzel sonuçlar alacağız” dedi.

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