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Panayır sokakları yenilendi Osmangazi Belediyesi ulaşıma kalite katıyor

İHA

Panayır sokakları yenilendi Osmangazi Belediyesi ulaşıma kalite katıyor

Osmangazi Belediyesi, Panayır Mahallesi’ndeki sokakların asfaltlanması için çalışma başlattı. Bölgedeki üç sokakta yürütülen çalışmalar kapsamında 920 ton asfalt kullanıldı.
İlçedeki asfaltlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Osmangazi Belediyesi, Panayır Mahallesi’ndeki sokakları asfaltlayarak bölge ulaşımına kalite katıyor. İlçede bozuk yol bırakmamak adına birçok cadde ve sokakta yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yürüten belediye ekipleri, Panayır Mahallesi’nde yer alan Pırıltı, Defne ve isimsiz sokaklara sıcak asfalt serimi döktüSokakların bozulan zemini, asfaltlama öncesinde freze makinesi ile kazındı. Kazım işlemleri tamamlanan sokakların yenilenmesi için 920 ton asfalt kullanıldı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ulaşım konusuna büyük önem verdiklerini belirterek, “İlçe genelinde eskimiş ve bozuk yol bırakmamak için ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Vatandaşlarımızın daha güzel şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlçemizdeki mevcut ve yeni yapılan yolların asfaltlanmasını gerçekleştirerek, ulaşımı daha kaliteli hale getireceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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