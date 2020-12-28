TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Eskişehirspor: 0 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Bursaspor sahasında Eskişehirspor’u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı Bursaspor’un 10’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Yeşilbeyazlı takımın golünü 16. dakikada Burak Kapacak kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.