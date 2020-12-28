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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dağ ilçelerinde doğalgaz sevinci

İHA

Dağ ilçelerinde doğalgaz sevinci

Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles’e geçtiğimiz yıl doğalgaz veren Bursagaz, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’ı da doğalgazla buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, altyapıdan üstyapıya kadar her alanda dağ ilçelerinde hizmet çıtasının her geçen gün arttığını belirterek, doğalgazla birlikte bölgede yaşam kalitesinin de yükselmeye başladığını söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin altyapıdan üst yapıya kadar hizmette pozitif ayrımcılık yaptığı Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçeleri her geçen gün bölgede konforlu yaşama imkan sağlayan hizmetlerle tanışıyor. Dağ ilçelerinde yaşayan vatandaşların doğalgaza kavuşma hayali ilk olarak geçtiğimiz yıl kasım ayında Keles ilçesinde gerçekleşmişti. Keles ilçesine doğalgaz verme töreninde diğer 3 dağ ilçesinin de 2020 yılı içinde doğalgaza kavuşacağı sözü gerçekleşti. Proje kapsamında Bursagaz tarafından üç ilçeye yaklaşık 150 milyon TL’lik yatırımla 200 kilometrenin üzerinde hat döşendi. 110 kilometre yüksek basınç çelik bağlantı hattı döşenerek Keles’ten sonra Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’a doğalgaz ulaştırıldı. 3 ilçeye gaz arzını sağlayabilmek için toplamda 10 kilometre çelik ve 90 kilometre polietilen hat döşendi. Geçtiğimiz yıl doğalgaz verilen Keles’te de binin üzerinde aboneye ulaşıldı. Dört dağ ilçesinde toplam 20 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.
Dağ ilçelerinin doğalgaza kavuşması nedeniyle sırasıyla Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’ta gaz verme törenleri düzenlendi. Törenlere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Osman Mesten ve Zafer Işık, Orhaneli ve Harmancık Kaymakamları, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli ile bölge halkı katıldı.

"Hizmet çıtası yükseliyor"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhaneli ilçesinde düzenlenen doğalgaz verme töreninde yaptığı konuşmada dağ ilçelerinde konforlu yaşam için daha önce ektikleri tohumların meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi. Bütün dünyanın pandemiyi, ekonomik krizleri konuştuğu bir dönemde Türkiye’de yatırımların hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Allah'a hamdolsun birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel bir Bursa oluşturmak için gayretle çalışıyoruz. Dağ ilçelerinde kalkınmanın sağlanması için Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Nitelikli tarım ürünlerinin yetiştirilmesinden kırsal turizme, altyapı hizmetlerinden ulaşım ve çevre yatırımlarına kadar her alanda canla başla çalışıyoruz. İnşallah birkaç yıl içerisinde bu değişimi ve dönüşümü hep beraber göreceğiz. Bu bölgede hizmet çıtasını her geçen gün daha yükseltmenin derdi ve heyecanı içindeyiz. Sadece doğalgaz ölçeğinde değerlendirdiğimizde az önce bahsedildi 150 milyon TL’lik bir yatırım yapıldı. Bu öyle 3040 yılda kendini ikame edebilecek bir yatırım değil. Ama milletimize hizmet etmek, yaşam standartlarını yükseltmek Bizim olmazsa olmazımız. Dolayısıyla yatırımların her biri sizlere helal olsun” dedi.
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ve Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş da, bölge için hayal olan birçok projenin gerçekleşmesine katkı koyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve doğalgaz yatırımını bölgeye kazandıran doğalgaz şirketi yetkililerine teşekkür etti. Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’ın gazla buluşturma törenlerinde Başkan Aktaş ve protokol üyeleri meşaleleri yakarak, ilk gazı ateşlemiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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