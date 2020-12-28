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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor - Eskişehirspor: 2-1

DHA

Bursaspor - Eskişehirspor: 2-1


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Kemal Mavi (xx), Ogün Kamacı (xx)
BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (xx) İsmail Çokçalış (xxx), Cüneyt Köz (xxx) (Dk. 83 Aykut Akgün ?), Furkan Emre Ünver (xx), Onur Atasayar (xx), Burak Altıparmak (xx), Emirhan Aydoğan (xx), Batuhan Kör (x) (Dk. 69 Çağatay Yılmaz x), Özer Hurmacı (x) (Dk. 59 Ozan İsmail Koç x), Burak Kapacak (xx) (Dk. 83 Kerem Şen ?), Ali Akman (x) (Dk. 83 Recep Aydın ?)
ESKİŞEHİRSPOR: Melih Ağa (xx) Bilal Ceylan (x), Mevlüt Çelik (x), Furkan Balaban (x), Erdal Akdarı (xx), Furgan Polat (x) (Dk. 84 Tolga Yakut xx), Mehmet Özcan (x), Sunday Oluwadeji Alimi (x), Berkay Tanır (xx) (Dk. 84 Bedirhan Akçay ?), Hamed Abodun Sholaja (x), Bedirhan Altunbaş (x) (Dk. 71 Onur Arı x)
GOLLER: Dk. 16 Burak Kapacak, Dk. 61 Cüneyt Köz (Bursaspor), Dk. 90 Tolga Yakut (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Ali Akman, Kerem Şen (Bursaspor), Furkan Balaban, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat, Erdal Akdarı (Eskişehirspor)TFF 1'inci Lig'de 16'ncı haftanın kapanış mücadelesinde Bursaspor sahasında, ligin son sırasında yer alan rakibi Eskişehirspor'u 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren goller Burak Kapacak ve Cüneyt Köz'den gelirken, Eskişehirspor'un tek golünü Tolga Yakut kaydetti. Bu sonuçla Bursaspor puanını 24'e yükseltirken, Eskişehirspor 3 puanda kaldı.MAÇTAN DAKİKALAR
Maça etkili başlayan Bursaspor, 16'ncı dakikada öne geçti. Sol kanatta ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan topu alan Burak Kapacak, rakibini ekarte ederek girdiği ceza sahası içerisinde sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
Eskişehirspor, 40'ıncı dakikada eşitliğe yaklaştı. Sağ kanatta Sholaja iki savunma oyuncusunu çalımlarla geçerek ceza sahasına yöneldi, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.
Bursaspor, 61'inci dakikada farkı ikiye çıkardı. Emirhan Aydoğan, kullandığı serbest vuruşla topu içeriye doğru ortalarken, müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapan Cüneyt Köz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
Eskişehirspor, 79'uncu dakikada gole yaklaşırken, Erdal Akdarı'nın ceza sahası çizgisinin gerisinden, sol çaprazda yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten az farka auta çıktı.
82'nci dakikada Eskişehirspor atağında, Berkay Tanır topu içeriye doğru çevirirken Onur Arı'nın sert şutunda top dışarı yöneldi.
89'uncu dakikada Ozan İsmail Koç'un yaptığı vuruş sonrası top direkten oyun alanına döndü.
Eskişehirspor, 90'ıncı dakikada bulduğu golle umutlandı. Kullanılan korner atışı sonrası Mevlüt Çelik'in kafa vuruşunda kaleci Ataberk Dadakdeniz topu çelerken, kale ağzında Tolga Yakut pozisyonu tamamladı: 2-1.
Karşılaşma bu skor ile sona erdi.
 DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-12-28 21:04:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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