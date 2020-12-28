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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Eskişehirspor: 1

İHA

TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Eskişehirspor: 1

TFF 1. Lig’in 16. haftasında Bursaspor sahasında Eskişehirspor’u ağırladı. Maç, Bursaspor’un 21 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar
16. dakikada Cüneyt Köz’ün uzun mesafeli pasını göğsüyle kontrol eden Burak Kapacak, iki rakip futbolcuyla ekarte etti ve plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 10
42. dakikada İsmail Çokçalış’ın pasında Ali Akman, uzaktan şansını denedi. Ancak yavaş giden topu kaleci kontrol etmekte zorlanmadı.
45+1. dakikada ceza sahasına iyi sarkan Hamed Abodun, sert vuruşunda top direkten auta çıktı.
62. dakikada Emirhan Aydoğan’ın serbest vuruştan yaptığı ortaya iyi yükselen Cüneyt Köz, sert kafa vuruşuyla topu önce direğe sonra ağlara gönderdi. 20
75. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Burak Kapacak, plase vuruşla topu ağlara göndermek istedi. Ancak bu kez kaleci Melih Ağa buna izin vermedi.
79. dakikada Erdal Akdarı’nın uzaktan sert vuruşu üstten az farkla dışarıya çıktı.
82. dakikada Onur Arı, ceza sahası içinde buluştuğu topa, havada sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.
88. dakikada Ozan İsmail Koç’un çaprazdan vuruşu kaleye paralel giderek direğe çarptı. Top oyun alanında kaldı ancak pozisyon ciddiyetini yitirdi.
90. dakika kornerden gelen topu Ataberk Dadakdeniz topu sektirdi. Tolga Yakut ise önünde kalan topu ağlara göndermekte zorlanmadı. 21

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mert Güzenge xxxx, Kemal Mavi xxx, Ogün Kamacı xxx
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz xxx, İsmail Çokçalış xxx, Onur Atasayar xxx, Cüneyt Köz xxxx (Aykut Akgün dk. 83 ?), Emirhan Aydoğan xxx, Burak Kapacak xxxx (Kerem Şen dk. 83 ?), Furkan Emre Ünver xxx, Özer Hurmacı xx (Ozan İsmail Koç dk. 59 xx), Burak Altıparmak xxx, Batuhan Kör xx (Çağatay Yılmaz dk. 69 xx), Ali Akman xx (Recep Aydın dk. 83 ?)
Yedekler: Canberk Yurdakul, Kerem Kök, Ozan İsmail Koç, İsmail Can Çavuşluk, Aykut Akgün, Recep Aydın, Tuğbey Akgün, Berat Atındiş, Çağatay Yılmaz, Kerem Şen
Teknik Direktör: Mustafa Er
Eskişehirspor: Melih Ağa xx, Bedirhan Altunbaş xx (Onur Arı dk. 72 xx), Erdal Akdarı xxx, Bilal Ceylan xx, Mevlüt Çelik xx, Furgan Polat xx (Tolga Yakut dk. 83 xx), Furkan Balaban xx, Mehmet Özcan xx, Hamed Abodun Sholaja xxx, Berkay Tanır xx (Bedirhan Akçay dk. 83 ?), Sunday Alimi xxx
Yedekler: Ebrar Aydın, Arda Okumuş, Hasan Ulaş Uyğur, Talha Erdoğan, Alperen Kocabaş, Tolga Yakut, Buğra Çağlıyan, Bedirhan Akçay, Onur Arı, Onurhan Uyanık
Teknik Direktör: İlhan Var
Goller: Burak Kapacak (dk. 16), Cüneyt Köz (dk. 62) (Bursaspor), Tolga Yakut (dk. 90) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Furkan Balaban, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat (Eskişehirspor), Ali Akman, Kerem Şen (Bursaspor)

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