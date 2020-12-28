Fazlı Tan: "Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz"

Eskişehirspor galibiyeti sonrası basın toplantısınıda konuşan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, "Çok iyi oynadığımızı söyleyemem. Oyunu oturtma noktasında sıkıntı yaşadık. Biz bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Bizi tesislerden, stadyuma çok güzel uğurladılar. Onlara müteşekkiriz" dedi.

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, 21 kazanılan Eskişehirspor maçı sonrası basın toplantısından şunları söyledi: "Kazandığımız için mutluyuz. Önemli bir galibiyetti. Zor maç oldu. Çok iyi oynadığımızı söyleyemem. Oyunu oturtma noktasında sıkıntı yaşadık. Biz bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Bizi tesislerden, stadyuma çok güzel uğurladılar. Onlara müteşekkiriz. Maça gelince, iyi başlayan taraftık. Rakiplerimiz kazandıkları toplarla etkili olmaya çalıştılar. Biz de yerleşik savunmaya karşı çok hareketli olamadık, pozisyona giremedik. Bir boşluktan yararlanıp 10 öne geçtik. İkinci yarı da öyleydi. 60. dakikada duran top organizasyonuyla 20 öne geçtik. Sonra rehavete kapıldık ve oyundan düştük. Rakibimiz de bunu gördü ve baskı kurmaya çalıştı. Bu kez biz kontralarla gol aradık. O pozisyonları da bulduk. Ama etkisiz gol vuruşları yaptık. Maç 21’e gelince rakibi oyuna ortak ettik. Sonra iyi savunduk ve hanemize 3 puan yazdırdık. Yarından itibaren de Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başlayacağız."

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