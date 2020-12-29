Sokak kısıtlamasında, tekme ve yumruklu 'yol verme' kavgası kamerada

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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da, sokağa çıkma kısıtlamasında caddede başlayan 'yol verme' tartışması, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde, merkez Nilüfer ilçesindeki Beşevler Caddesi´nde meydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen 2 sürücü arasında, sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, `yol verme´ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Sürücüler, birbirlerine tekme ve yumruklar ile saldırdı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga, sona erdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2020-12-29 10:00:57



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