Resimlerle kardeşliğin hikayesi

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencileri tarafından Azerbaycan Türkiye kardeşliğini pekiştirmek amacıyla hazırlanan ‘Dostluğun değil Kardeşliğin hikayesi’ adlı resim sergisi, Tayyare Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı.
Serginin açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Aylin Şengül Taşçı, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. ‘İki devlet tek millet’ başlığı altında öğrenciler tarafından hazırlanan 56 resim, sergide izlenime sunuldu. Sergi 15 gün boyunca Tayyare Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.