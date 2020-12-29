145 takım arasından sadece ikisi başarabildi



Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) -

Son haftalarda sergilediği performans ile çıkışa geçen Bursaspor, Türkiye profesyonel liglerindeki 145 takım arasından tüm resmi maçlarında gol kaydeden iki takımdan biri konumunda.

Transfer engeli ile başladığı sezonda, kadrosuna takviye gerçekleştiremeyen ve ligin ilk 9 haftasında yalnızca 11 puan toplayabilen Bursaspor, son haftalardaki performansıyla üst sıraları zorlamaya başladı. Son olarak ligde Eskişehirspor galibiyetiyle moral depolayan Bursa temsilcisi, puanını 24´e çıkararak 9´uncu sırada haftayı noktaladı. Ligde ilk yarının son maçında Keçiörengücü´ne konuk olacak Bursa ekibi, 4 maçtır da yenilgi yüzü görmüyor. Bu süreçte yalnızca İstanbulspor deplasmanında son anlardaki mücadelesiyle 3-3 berabere kalan Bursaspor; Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yılport Samsunspor ve Eskişehirspor´u yenerek, 10 puanı hanesine yazdırdı. Türkiye profesyonel liglerinde 145 takım mücadele verirken, yalnızca iki takım şu ana kadar oynadığı tüm resmi maçlarında gol buldu.

TFF 1´inci Lig ekiplerinden Bursaspor, 16´sı lig 3´ü ise kupa olmak üzere toplamda 19 resmi maçında da rakip fileleri en az bir kez havalandırmayı başardı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK da, 14´ü lig, 2´si ise kupa olmak üzere bu sezon oynadığı 16 resmi maçında en az bir kez gol sevinci yaşadı. Misli.com 2´nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa FK da, 17 lig maçında gol sevinci yaşamasına karşın kupadaki bir maçında gol atamadı. TFF 1´inci Lig´de attığı 30 golle, ligin en golcü takımı unvanına sahip Bursaspor, kupadaki 3 maçında da 7 gol attı. Sezon boyunca oynadığı 19 maçta 37 kez gol sevinci yaşayan Bursa temsilcisinde bu goller 14 farklı oyuncudan geldi. Ali Akman ile Batuhan Kör, 9´ar golle takımın en skorer isimleri oldu. Bu iki ismi Burak Kapacak 5 gol ile takip ederken, Emirhan Aydoğan da 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Bir diğer genç oyuncu Çağatay Yılmaz´ın 2 golü bulunurken; Cüneyt Köz, Recep Aydın, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, İsmail Can Çavuşluk, İsmail Çokçalış, Tuğbey Akgün, Kerem Şen ve Özer Hurmacı da birer gol kaydetti.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-12-29 12:03:15



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