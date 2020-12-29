Gemlik Belediyesi’nden amatör spora büyük destek

Gemlik Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu.

Katlı otopark üzerinde yapılan yeni spor salonu ile Gemlik’e büyük bir spor salonu kazandırmaya hazırlanan Gemlik Belediyesi’nden spor kulüplerine önemli bir destek geldi.

Teslim töreni, sağlık tedbirleri ve sosyal mesafelerine uygun olarak Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Gemlik’te faaliyet gösteren 11 spor kulübüne 5 branşta 64 kalem spor malzemesi desteğinde bulunan Gemlik Belediyesi, yaklaşık 500 bin lira değerinde, 3 bin 421 adet forma, ayakkabı, çanta, antrenman malzemesi gibi ürünleri sporculara teslim etti.

Malzeme teslim törenine katılan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, sporculara hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Gemlik’te spora ve sporcuya önem verdiklerini, gençlerin sportif faaliyetlere katılmalarını önemsediklerini dile getiren Başkan Sertaslan şöyle konuştu: “İlçemiz spor faaliyetleri açısından zengin ve şanslı bir yer. Gençlerimiz burada çeşitli kulüplerde spor yaparak kendilerini geliştirmeye ve gerek ülkemizde gerekse uluslararası yarışmalarda ilçemizi temsil eme imkânı kazanıyor. Pek çok sporcumuzun da bu yarışmalarda bizi gururlandırdığını görüyoruz. Biz de Gemlik Belediyesi olarak değerli sporcularımıza ne kadar destek olsak az. Pandemi sona erdikten sonra yeniden salonlarda, sahalarda omuz omuza olacağımız günleri dört gözle bekliyoruz.”

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