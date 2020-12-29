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Koronavirüsten hayatını kaybeden doktora çalıştığı hastanede gözyaşlı veda

DHA

Koronavirüsten hayatını kaybeden doktora çalıştığı hastanede gözyaşlı veda


Huzeyfe ÖZDEMİRMuammer İRTEMSemih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)- BURSA´da, koronavirüsten hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş (52) için görev yaptığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Durmuş´un yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
Bursa´da yaklaşık 50 gün önce koronavirüse yakalanan ve son 35 gününü tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımda geçiren Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş, dün hayatını kaybetti. Durmuş için görev yaptığı ve koronavirüs tedavisi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları katıldı. Tören sırasında Durmuş´un babası Hüsnü, annesi Elmas, eşi Gül Durmuş ile yakınları ve meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.
İSTANBUL´DA TOPRAĞA VERİLECEK
Törenin ardından Yavuz Durmuş'un mesai arkadaşları gazetecilere, Durmuş'un tıp alanında yaptığı çalışmaları, hastaneye olan katkıları ve hastalarıyla yakından ilgilendiğini anlattı. Yavuz Durmuş´un cenazesi hastanede düzenlenen törenin ardından defnedileceği İstanbul´a kara yolu ile yola çıktı.
'YILIN DOKTORU' SEÇİLMİŞTİ
Bursa'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi'nin kurulması için gösterdiği üstün başarı sayesinde geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda 'Yılın Hekimi' seçildi. Yavuz Durmuş, teşekkür belgesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan almıştı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2020-12-29 13:13:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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