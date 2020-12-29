Bursaspor’da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

Eskişehirspor’u 21 mağlup eden Bursaspor, ara vermeden Keçiörengücü maçı hazırlıklarına startı verdi. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı.

TFF 1. Lig’in 17. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Eskişehirspor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. Ankara KeçiörengücüBursaspor maçı 2 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.