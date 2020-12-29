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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geri dönüşümü de İnegöl Belediyesi toplayacak

İHA

Geri dönüşümü de İnegöl Belediyesi toplayacak

İnegöl Belediyesi, mesken atıklarının belediye bünyesinde toplanmasının ardından geri dönüşümle ilgili de benzer bir adım attı. 1 Ocak itibariyle şehirdeki geri dönüşümler de doğrudan İnegöl Belediyesi tarafından toplanacak.
Belediye Başkanı Alper Taban, göreve gelmesinin ardından temizlikle ilgili aracı firmayla sözleşme yenilemeyip yeni araç alımlarıyla bu işlemi İnegöl Belediyesi bünyesine dahil etmişti. 2021 itibariyle geri dönüşümle ilgili de benzer bir çalışma hayata geçiriliyor. Geri dönüşümleri de kendi bünyesinde toplama kararı alan İnegöl Belediyesi’nin bu sistemde kullanılacak yeni filosu kısa süre içerisinde sahaya inecek. 1 Ocak itibariyle geri dönüşümler artık İnegöl Belediyesi tarafından toplanacak.
Belediye Başkanı Alper Taban, encümen salonunda basın toplantısı düzenledi. Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ile Temizlik İşleri Müdürü Serdar Zorluer’in de hazır bulunduğu toplantıda, Başkan Taban, temizlik konusunda atılan adımların faydalarından söz etti. Bugün yine güzel bir haberi paylaşmak için bir araya geldiklerini de kaydeden Taban, “Bildiğiniz gibi göreve geldiğimiz ilk günden bu güne tüm müdürlüklerimizde bazı fayda maliyet analizlerini çıkarmaya çalıştık. Burada çalışma yaptığımız alanlar vatandaşlardan bize gelen bildirimler, müdürlük içerisindeki performans ve verimlilik gibi konulardı. Bu çalışmalar neticesinde Temizlik İşlerinde şöyle bir karar almıştık; evsel atıkların toplanmasını artık kendi üzerimize alalım dedik. Arada hizmet veren kuruluşu çıkardık ve İnegöl Belediyesi olarak düzenli toplama sistemine geçtik. Tabi bazı mahallelerde çöp toplama günleri değişti, bundan dolayı bir miktar rahatsızlık vermiş olabiliriz ancak şuan geldiğimiz noktada büyük oranda her geçen gün oturduğunu görüyoruz. Ciddi anlamda tasarruf sağladığımızı da ifade etmek istiyorum” dedi.
Taban, münferit çöp konteynırlarıyla ilgili ihalelerin yapıldığını ve 2021 yılının ilk aylarında bütün hanelere dağıtımın başlayacağını da duyurarak şöyle devam etti: “Vatandaşlarımız bugün bize konteynırlarımız yok diyebiliyor. Yaptığımız planlama neticesinde konteynır alımlarıyla ilgili ihalelerimizi tamamladık. Şimdi sıra malzemeyi alıp vatandaşımıza teslim etme sürecine geçiyoruz. İnşallah 2021 yılının ilk aylarıyla birlikte biz bunları evlerimize ulaştırmış olacağız. Sadece çöp konteynırları değil, beraberinde her daireye bir tane geri dönüşüm kutusu da vereceğiz. Zaten bugün toplanmamızın sebebi de geri dönüşüm hizmetlerini de artık İnegöl Belediyesi kendi eliyle gerçekleştirecek. Arada bir aracı kuruluş üzerinden bunu yapmayacak. Yaptığımız planlama neticesinde aradaki lisanslı şirketlerle de görüşerek beyanlarımızı kendilerine ilettik. Onlar da hazırlıklarını yaptılar. İnşallah önümüzde sayılı günler kaldı ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren biz geri dönüşüm hizmetini İnegöl Belediyesi eliyle yapacağız.”
Taban, “Geri dönüşüm çok kıymetli bir alan. Burada elimize alıp rahatlıkla attığımız o atığın aslında bir değeri var. Dolayısıyla biz o değeri kullanmak istiyoruz. Bunları hem sistemli toplamak istiyoruz hem de sağda solda atılmış atıklar görmek istemiyoruz. Aynı zamanda bu değeri geri dönüşümlerle ekonomiye yeniden kazandırılmasını arzu ediyoruz. Gelişen ülkeler bunu aynen böyle yapmışlar. İnegöl şehri güzel insanların, kültürlü ve seviyeli insanların yaşadığı bir şehirdir. Bundan dolayı da biz bu düzenli toplama sisteminin içerisine geri dönüşüm sistemini dahil etmiş oluyoruz. İki noktada denemeler yaptık. Mesudiye Mahallesi ve Fatih Mahallesi. Yüzde 100 üzerinde geri dönüşümde başarı sağlandığını gördük. Vatandaşımız evsel çöpünü ayrı kutuya geri dönüşümleri ayrı kutuya atarak günü geldiğinde torbasını kapısına çıkararak bizlere teslim etti. Bu düzenli bir noktaya doğru ilerliyor. İnşallah bunu başta 21 merkez mahallemiz olmak üzere beldelerimiz ve diğer mahallelerimize yayacak şekilde planlarımızı yaptık. Fatih ve Cumhuriyet Mahallelerimizde 7223 adet geri dönüşüm iç mekan kutusu ve 2192 adet bireysel çöp konteynırı dağıtmıştık” şeklinde konuştu.
“Karton toplayıcıları gelsin personelimiz olsun”
Taban, “Geri dönüşümü toplamada bir problemimiz var. Bu problem de gelişi güzel geri dönüşüm konteynırlarının ya da kutularının içerisinden bunları toplayan arkadaşlarımız var. Ben o arkadaşlarımıza saygı duyuyorum. Bunları helal dairede yapmalarını istiyorum. Şuanda bu sistemi de kurduğumuz için onları sahada gördüğümüz de de söyledim, buradan bir kez daha ilan ediyorum, gelin arkadaşlar belediyemizin bir personeli olun ve helal dairede bunları toplayın. Bir şehirde bu vakaların artması da göze hoş gelmez. Dolayısıyla bizler o insanları da önemseyerek, onlara da değer verdiğimizi göstererek gelin şuanda bu manada personel alımlarımız devam ediyor. Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelerek gerekli iş görüşmelerini yapın. Sizleri işe alalım ve yasal olarak toplayıcı olmuş olun. Bu da belki de Türkiye’de eşi benzeri görülmemiş bir şeydir. Böyle olmadığı takdirde bunlara müdahale etme görevimiz var” dedi.
38 personel alınacak
Taban, “Yeni geri dönüşüm sistemimizle ilgili 16 adet şoför arkadaşımız istihdam edilecek. 21 adette araç arkasında geri dönüşümleri toplayan arkadaşlarımız olacak. Bunların bazı şartları da var. 40 yaşından büyük olmamak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi kriterler var. Araçlarımız da bu noktada hazırlanıyor. Biz hazırlıklarımızı yaptık. İnegöl’de gerek evsel atıklar gerek geri dönüşüm atıkları kaynağında ayrıştırılarak ayrı şekilde toplanacak. Bu konuda bizlere destek veren tüm hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Vatandaşımızın desteğini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Çalışma arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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