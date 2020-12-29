Gemlik Belediyesi’nde en düşük ücret 3 bin 100 lira

Gemlik Belediyesi’nde en düşük asgari ücret 3 bin 100 lira oldu.

Asgari ücret görüşmeleri sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en düşük ücretin 3 bin 100 Lira olmasını teklif etmişti. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da yaptığı açıklamada belediyede çalışanlara verilecek ücretin en az 3 bin 100 lira olacağını söyledi. Sertaslan Gemlik Belediyesi’ndeki maaş artışı hakkında şöyle konuştu:

“2021 yılı Ocak ayı itibariyle belediyemiz çalışanlarının ücretlerinde iyileştirme yapıyoruz. En düşük maaş alan personelimiz 3 bin 100 Lira’nın üzerinde alacak. Hayırlı uğurlu olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.