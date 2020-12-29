Marmarabirlik ürün ödemelerine devam ediyor

Marmarabirlik’te 2020/2021 iş yılı ürün alım kampanyasının sonuna gelinirken, ürün bedelleri ödenmeye devam ediyor. 30 Aralık 2020 Çarşamba günü (yarın) yapılacak 5. dilim ödeme ile birlikte toplam 148,1 milyon TL ödeme yapılmış olacak.

Marmarabirlik’te 2020/2021 ürün alım kampanyasının sonuna yaklaşıldı. Ürün alımlarına 14 Ekim tarihinde başlayan Marmarabirlik, 29 Aralık 2020 tarihine kadar 39 bin ton ve 332 milyon TL tutarında ürün alımı gerçekleştirdi.

Marmarabirlik’te ürün bedelleri ödenmeye devam ederken, 30 Aralık 2020 Çarşamba günü ortaklara, 1326 Aralık tarihleri arasında teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olan 7,8 milyon TL ödeme yapılacak. Üreticiler yarın saat 18.00’dan itibaren ödemelerini Ziraat Bankası ATM’lerinden alabileceklerdir. Bu ödeme ile birlikte ortaklarımıza toplam 148,1 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiş olacak.

Ürün alımlarına başlandığı günden bugüne alınan ürün bedellerinin yüzde 50’si peşin ödenirken, kalan ürün bedellerinin ödeme takvimi ile ilgili bilgi veren Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden bugüne ürün bedelleri günü geciktirilmeden yapılmıştır. Üreticilerimizin 2020/21 ürün alım kampanyasında teslim ettikleri ürün bedellerinin kalan kısmının yüzde 50’si 29 Ocak 2021 tarihinde, geri kalan miktarı da en geç 17 Mart 2021 tarihinde ödenecektir. Marmarabirlik imkanları doğrultusunda ödeme günleri erkene alınacaktır.”

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