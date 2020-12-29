Oto yıkamacıdaki hırsızlığın şüphelileri kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oto yıkama dükkanına giren 2 kişi, yıkamada kullanılan demirleri söküp, çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, cumartesi günü İnegöl ilçesi, Sinanbey Mahallesi, Murat Caddesi'ndeki oto yıkama dükkanında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında 2 kişi, iş yerine gelip yıkamada kullanılan demirleri söktü. Hırsızlık şüphelileri, yaklaşık 5 dakika boyunca özenli çalışmalarının ardından demirleri hazırlayarak, götürebilecekleri hale getirdi. Daha sonra şüpheliler, iş yerinden kaçarak uzaklaştı.

O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-29 16:29:16



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