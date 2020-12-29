İznik´te sıcaklık yükseldi, halk sahile koştu

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Şenol POYRAZ/ İZNİK,(Bursa),(DHA)- BURSA´nın İznik ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar, sahile akın etti.

İznik ilçesinde, aralık ayında yazdan kalma bir gün yaşandı. Soğuk havaların ardından ilçede güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar dışarı çıktı. Hava sıcaklığının 20 derece olduğu ilçede vatandaşlar, sahilde gezerek sıcak havanın keyfini çıkarttı. Çocuklar parklarda aileleriyle hoş vakit geçirirken, kimisi de sahilde fotoğraf çekindi. Kimileri de gölde bulunan martılara yem attı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ

2020-12-29 18:06:17



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