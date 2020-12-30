Nilüfer'de su kesintisi

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinin bazı yerlerinde yapılacak çalışmalar neticesinde sular kesilecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Nilüfer ilçesinde yapılacak su kesintisi ile ilgili yapılan açıklama şöyle; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi ve civarında 30.12.2020 01.02.2021 tarihleri arasında 10:00 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur"

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