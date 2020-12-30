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Kavgada mesafe unutuldu...Pazarda genç kadınla adamın yumruklu kavgası kamerada

İHA

Kavgada mesafe unutuldu...Pazarda genç kadınla adamın yumruklu kavgası kamerada

Bursa'da bir pazar yerinde alışveriş yapan bir kadınla bir adam arasındaki tartışma yumruklu kavgayla bitti. Kavgada sosyal mesafe ihlal edilirken, kavgayı izleyen onlarca kişi de korona virüsü unuttu.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, pazardaki adam, genç bir kadınla bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma pazar önünde devam ederken genç kadın "bana vurdu" diyerek adama çantasıyla saldırmak istedi. Bunun üzerine öfkeli adam da genç kadını herkesin gözü önünde yumrukladı.
Olay esnasında hem kavga edenler hem de izleyenler sosyal mesafeyi unuttu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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