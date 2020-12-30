Otomobil yayaya çarptı, meraklılar izledi

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hafif yaralandı. Yol kenarına toplanan bazı vatandaşlar ise meraklı gözlerle olanları izledi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Orhaniye Mahallesi, Mesudiye Caddesi´nde meydana geldi. Hasan Kovan (45) yönetimindeki 16 BME 69 plakalı otomobil, Güneş Sokak'tan çıktığı sırada yoldan geçen Emre Urhan'a (25) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu yaralı, çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yol kenarına toplanan bazı vatandaşlar ise meraklı gözlerle olanları izledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-30 11:26:04



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