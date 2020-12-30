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BTSO’da yılın son meclis toplantısı Burkay: “En önemli beklentimiz, iş ve yatırım ortamının câzip hâle getirilmesidir”

İHA

BTSO’da yılın son meclis toplantısı Burkay: “En önemli beklentimiz, iş ve yatırım ortamının câzip hâle getirilmesidir”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen reform çalışmalarının iş dünyasının motivasyonunu artırdığını belirterek, “Yeni yılda en önemli beklentimiz, içinde bulunduğumuz zorlukları aşarak, sağlık ve güvenle iş ve yatırım ortamının daha cazip hale getirilmesidir” dedi.
BTSO yılın son meclis toplantısını online ortamda gerçekleştirdi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle sağlıkta ve toplumsal yaşamda olduğu kadar ekonomide de derin izler bırakan olağanüstü bir yılı geride bırakmaya hazırlandıklarını söyledi. Pandemi sürecinde Bursa iş dünyasının sıkıntılarına çözüm üretmek, talep ve beklentilerini karşılamak üzere harekete geçen öncü kurumlar arasında olduklarını ifade eden Başkan Burkay, “Mart ayında hazırladığımız ‘Acil Eylem Planı’ ve valiliğimiz öncülüğünde oluşturduğumuz ‘Kriz Yönetim Masası’ ile salgın döneminde de üyelerimizin her an yanında olduk. Genişletilmiş sektörel analiz toplantılarımızda belirlediğimiz sorun ve önerileri, bakanlarımızla ve bakan yardımcılarımızla düzenlediğimiz istişare toplantılarında kendilerine doğrudan aktardık. Sektörlerimize yönelik hazırladığımız raporları TOBB, ilgili bakanlıklarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sunarak karar alma süreçlerinde hızlı ve etkin rol oynadık.” diye konuştu.
Bursa’da 2020 yılında 4 bin 500 şirket kuruldu
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, küresel ölçekte son 100 yılın en büyük krizinin yaşandığına işaret ederek, kent olarak yemeiçme ve turizm başta olmak üzere hizmetler sektöründe yaşanan zorluklara karşın girişimcilik potansiyelini geliştirmeye ve ihracat odaklı kalkınma hamlesine katkı sağlamayı sürdürdüklerini söyledi. İbrahim Burkay, “Bu olağanüstü şartlarda kapanan firma sayımız önceki yılların altında kalırken, 4.500’e yakın yeni şirket kuruluşuna ev sahipliği yaptık. Türkiye’de birçok Oda’nın üye sayısından fazla yeni şirket kuruluşuna sadece 2020 yılı içinde ulaştık. Bu da kentimizdeki girişimci gücünün ve potansiyelin göstergesidir. Bursa iş dünyası olarak gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 13 milyar dolarlık ihracat rakamı da küresel kriz döneminde elde edilmiş çok kıymetli bir başarıdır.” dedi.
Milli dayanışma içerisinde hareket ederek, Türkiye’nin geleceği için azim, sabır ve özveriyle çalışan tüm firmaların her türlü takdiri fazlasıyla hak ettiğini dile getiren İbrahim Burkay, “Meclis, komite ve konsey üyelerimiz kendi işlerinden feragat ederek, Oda’mızın çalışmalarına gönüllülük esasıyla katkı sağladılar. Sektörlerimizin sorunlarıyla yakından ilgilendiler. Bu vesileyle başta BTSO Meclis, komite ve konsey üyelerimiz olmak üzere yaptığımız çalışmaları destekleyen, Bursamız ve ülke ekonomimiz için değer üreten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Karşılaşılan zorluklar ne kadar büyükse bunların üstesinden gelmek bir o kadar gurur vericidir. İnşallah yeni yıldan itibaren içinde bulunduğumuz zorlukları aşarak tüm gücümüzle ülkemizin vizyonu doğrultusunda yeniden büyük hedeflerimize odaklanacağız.” diye konuştu.
“Teknoloji odaklı projeler yeni başarıların anahtarı olacak”
BTSO olarak 2020 yılında da kentin cazibe merkezi kimliğini güçlendiren çalışmalara imza attıklarını ifade eden Başkan Burkay, “Alanında Avrupa’nın en büyük merkezi olan GUHEM’i Bursa’mıza kazandırmanın gururunu yaşadık. BUTEKOM bünyesinde faaliyet gösteren İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi’ni de yine bu yıl içinde iş dünyamızın hizmetine sunduk. Teknoloji odaklı hamlelerimiz, sürdürülebilir başarıların anahtarı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Bursa’mıza ve ülkemize kazandırdığımız TEKNOSAB, küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz için hazırlıklarını sürdürdüğümüz KOBİ OSB gibi projeler, rekabet gücümüze güç katacak niteliktedir. Marmara Havzası’nda gerçekleştirdiğimiz dönüşüm hamlesi ve teknoloji odaklı üretim altyapısı, ülkemizin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil projesini de bu yıl içinde Bursa’mıza taşıdı. Kentimizin dijital dönüşümüyle birlikte ortayüksek ve ileri teknolojili üretim hedeflerimiz doğrultusundaki projelerimiz 2020 yılında da tüm hızıyla sürdü.” dedi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’ye örnek projeleri hayata geçirirken öz kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullandıklarını belirterek, desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür etti.
Yeni yılda en önemli beklentilerinin zorlukları aşarak, sağlık ve güvenle iş ve yatırım ortamının daha cazip hale getirilmesi, olduğunu vurgulayan İbrahim Burkay, artan enflasyon, fiyat istikrarsızlığının tetiklediği faiz oranları, kurdaki agresif iniş çıkışlar ve ihraç pazarlarındaki ciddi daralmanın gelirleri düşürürken, maliyetleri artırdığına dikkat çekti. Merkez Bankası’nın tek haneli enflasyon, istikrarlı kur ve yatırımı cazip kılan faiz oranlarına ilişkin çalışmalarının kritik nitelikte olduğunu belirten Başkan Burkay, şöyle devam etti: “Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hukuk, demokrasi ve ekonomide gerçekleştirilecek seferberlik en önemli motivasyon kaynağımızdır. Toplumun her kesiminden görüş alınarak geniş kapsamlı istişarelerle hazırlanan reform paketi, ülkemizin kısa vadeli geçici çözümlerle değil, orta ve uzun vadeli adımlarla hedeflerine yürümesi açısından da stratejik önem taşımaktadır.”
“Destekler yeni yılda da sürdürülmeli”
Geliştirilen aşıların olumlu etkileriyle özellikle yılın ikinci çeyreğinden itibaren ötelenen taleplerin ticarete yansıyacağına dair öngörülerin artmaya başladığını dile getiren İbrahim Burkay, “Bu yeni döneme şimdiden hazırlanmak işletmelerimize ve ekonomimize önemli bir rekabet avantajı da sağlayacaktır. Çünkü en büyük gücümüz, ekonomideki virüsün de panzehiri olan nitelikli üretimdir. Bu kapsamda üreticilerimizin ve faaliyetleri kısıtlanan işletmelerimizin kamu tarafından finansal açıdan desteklenmesi, yeni dönemi taçlandıracak, yatırım ve istihdam adına hızlı bir toparlanma sağlayacaktır.” dedi.
BTSO’nun 2021 yılında gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalara da değinen İbrahim Burkay, şunları söyledi: “Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu olarak üyelerimizin sorunlarına çözüm üretmeye, kentimizin sanayi dönüşümüne liderlik etmeye devam edeceğiz. Yeni yılda mevcut projelerimizle birlikte dijitalleşme, elektronik ticaret, sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleri ile nano teknoloji mükemmeliyet merkezi gibi yenilikçi çalışmalarımızla Bursa’mıza değer katmayı sürdüreceğiz. Sosyal hayatın kısa süre içerisinde normal akışına dönmesiyle dinamik ve rekabetçi özel sektörümüz, yetişmiş insan gücümüz, iç pazar kapasitemiz ve yeni ihracat hamlesiyle bu süreçten de güçlenerek çıkacağız.”
Meclis Başkanı Ali Uğur, koronavirüs salgınının hem toplumsal hem de ekonomik hayatı derinden etkilediğini ifade ederek, “Odamız koronavirüsle mücadele kapsamında proaktif ve sonuç odaklı yoğun bir çaba sergiledi. Pandemi, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemini kavradığımız bir dönem oldu. 2021’in bu örnek dayanışmanın sürdürüldüğü ve yeni başarılara imza attığımız bir yıl olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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