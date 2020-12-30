Bursa'da köprülü kavşakta erkek cesedi bulundu

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da köprülü kavşakta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Yıldırım ilçesinde Yüksek İhtisas Kavşağı yönünde ilerleyen sürücüler, Samanlı Kavşağı'nda, yol kenarında ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. 60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, cesedin kimlik tespiti için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2020-12-30 13:11:07



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