Bursaspor’da Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarıma aralıksız devam ediyor. Yeşil beyazlılar bugün idmanın son bölümünde çift kale maç yaptı.

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 17’nci haftasında cumartesi günü saat 13.30’da deplasmanda karşılaşacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde yapılan antrenman bir saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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