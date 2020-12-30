Yolçatı’da 2 bin 400 kişi tapularına kavuştu

Nilüfer Belediyesi 1/1000 ölçekli Yolçatı uygulama imar plânındaki şuyulandırma çalışmalarını tamamlayarak 800 parseldeki 2 bin 400 hak sahibine tapularını dağıttı. Önemli bir sorunu çözdüklerini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ”Bu uygulama ile bütün parselleri, ruhsat alınabilir ve inşaat yapılabilir duruma getirdik” dedi.

Nilüfer Belediyesi yıllardır süren Yolçatı Mahallesi’ndeki imar sorununu çözüme kavuşturdu. 2014 yılında başlanan Yolçatı’daki uygulama imar plânı çalışmaları tamamlanarak, bölge yapılaşmaya uygun hâle getirildi. 800 parselde 2 bin 400 hak sahibinin tapuları düzenlenen törenle dağıtıldı.

Yoğun göç alan ve kaçak yapılarla sıkça gündeme gelen Yolçatı’da herkesi ilgilendiren bir meseleyi halletmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Turgay Erdem, “Bugün bizler de sizler kadar mutluyuz. 1/1000 ölçekli Yolçatı Uygulama İmar Planı’nda şuyulandırma çalışmamızı tamamladık. Bu bölgede 800 parselde işlem yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kadastro Müdürlüğü tarafından da onaylandıktan sonra Nilüfer Tapu Müdürlüğü tarafından tescil edilerek imarlı tapular çıkarıldı.

Bu uygulama ile imar planı dahilindeki bütün parselleri, imar parseli hâline getirerek ruhsat alınabilir ve inşaat yapılabilir duruma getirdik. Ayrıca mahallenizdeki imar plânı içerisinde bulunan yollar ve kamusal alanlar resmiyet kazanmış oldu” dedi.

Bu çalışmayla Yolçatı’da yapılacak hizmetlerin de önünün açıldığını vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “Bu çalışma ile imar plânında Yolçatı Mahallesi’nde irili ufaklı 15 park alanı, 3 okul alanı, 2 sağlık alanı oluşturuldu. Umuyorum ki bu alanlardaki ihtiyaçlar da en kısa zamanda giderilecektir. Biz de kurum olarak gereken hizmetleri yapacağız. Bugün burada 2 bin 400 kişiye tapu dağıtacağız. Ben resmi tapularınızın hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Yolçatı’da kaçak yapılaşmayla mücadele konusunda sizlerin de belediye ile dayanışma içinde olmanızı istiyorum. Artık tapularınız resmileşti ve Yolçatı’da imarlı parsellerde projeye uygun şekilde yapılaşma olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine tapuları dağıtıldı.

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