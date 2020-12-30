Tıbbî Genetik Anabilim Dalına kalite onayı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Tıbbî Genetik Anabilim Dalı, UK NEQAS Konsorsiyumu üyesi olan Gen QA Genomic Quality Assesment Kurulundan Herediter Kanser Paneli ve Kistik Fibroz moleküler testlerinde dış kaliteden geçerek belgelerini almaya hak kazandı.

Son gelişme hakkında açıklamada bulunan Tıbbî Genetik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şebnem Özemri Sağ, moleküler genetik testlerin klinik tanıyı belirlemede çok önemli katkısı bulunduğunun altını çizdi. Bu testleri yapan moleküler genetik tanı laboratuvarlarının sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Doç. Dr. Şebnem Özemri Sağ, sağlık hizmetlerinde ve bunun önemli bir parçası olan tıbbi laboratuvarlarda uygulanması yaygınlaşan toplam kalite yönetimi ve kalite standartlarının moleküler ve genetik tanı laboratuvarlarında da kullanımının gerekli hale geldiğini belirtti.

Moleküler testler klinik teşhisin neredeyse vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Sağ, “Test sonuçlarında hata yapmamak ve güvenilir sonuçlar vermek moleküler genetik teşhis laboratuvarlarının vazgeçilmez politikası olmalıdır. Bu bakış açısı ile çalışan üniversitemiz politikası gereği Anabilim Dalı Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi olarak geçerliliği her yerde aynı olan test sonuçları verebilmek amacı ile bir takım kalite standartlarını yerine getirmek adına önemli bir adım attık ve bunun sonuçlarını almaya başladık” dedi.

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