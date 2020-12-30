'Hayatı Okuyanlar' online yazar buluşmaları

Avrupa’nın en büyük kitabevi olan BKM Kitap pandemi sebebiyle hafta sonunu evde geçirdiğimiz bu dönemde bkmkitapcom instagram hesabından gerçekleştirdiği canlı yayınlarla birbirinden ünlü isimleri konuk ediyor.

Edebiyat dünyasından kültür sanat dünyasına kadar değerli katılımcıların olduğu “Hayatı Okuyanlar” programında ağırladığı isimler arasında Ahmet Ümit’ten Bahadır Yenişehirlioğlu’na birçok ünlü isim yer alıyor. Geride bıraktığımız haftanın konuklarından biri de İlber Ortaylı olan canlı yayın programı, ocak ayında da sürpriz isimlerle karşımıza çıkmaya devam edecek. Konu ile ilgili düşüncelerini ileten BKM Kitap Kurumsal İletişim Yöneticisi Esma Ekmen “Evlerde kaldığımız bu dönemde en çok özlediğimiz etkinliklerden biri de yazar buluşmaları, imza günleri oldu. Biz de BKM Kitap olarak yazarlarımızla ve sanat dünyasından ünlü isimlerle bir buluşma programı olarak Hayatı Okuyanlar canlı yayın programını hayata geçirdik. Üçüncü haftayı geride bıraktığımız programımız gelecek aylar da devam edecek. Her hafta sonu cumartesi ve pazar akşamları saat 19.30’da çok değerli isimlerden oluşan bir takvim oluşturduk. Hatta dünyanın çeşitli ülkelerinden çok satan yazarları da canlı yayınımızda konuk etme planımız var. Tüm kitapseverleri akşamları canlı yayınlarımıza bekliyor olacağız. İzlerken keyif aldığımız bu programlarda ayrıca yayını takip edenlere konuğumuzun imzalı kitaplarını da hediye ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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